Οι Bucks αναδείχθηκαν πρωταθλητές της Central Division για έκτη διαδοχική σεζόν. Για μόλις δεύτερη φορά όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν τις 50 νίκες στην κανονική περίοδο του NBA κι αυτό εν τέλει τούς κόστισε τη δεύτερη θέση στην Ανατολή, άρα και το αβαντάζ έδρας εφόσον καταφέρουν να βρεθούν στον δεύτερο γύρο των playoffs.

For the sixth-straight season. pic.twitter.com/EqAfkPWT94

Βέβαια την αμέσως προηγούμενη φορά που αυτό συνέβη, τελειώνοντας τα 82 ματς με 46-26 κατέκτησαν τον τίτλο. Οπότε ίσως και να το επέλεξαν κιόλας αυτό το «βαρύ» 113-88 από τους Magic στο Ορλάντο απόντος του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Γνώριζαν άλλωστε ότι αν ηττηθούν στη Φλόριντα και την ίδια ώρα νικήσουν είτε οι Knicks είτε οι Cavaliers (συνέβη η πρώτη εκδοχή) θα υποχωρήσουν τρίτοι και τουλάχιστον θ’ αποφύγουν στον πρώτο γύρο το ζευγάρωμα με τους Sixers του Joel Embiid ή τους Heat (που πέρυσι τους ισοπέδωσαν). Οι δύο αυτές ομάδες τερμάτισαν έβδομη και όγδοη αντίστοιχα, ως εκ τούτου θα αναμετρηθούν σε μονό αγώνα στη Φιλαντέλφια για το play-in tournament.

Φυσικά το συναπάντημα με τους δυναμικούς Indiana Pacers, παρά το πλεονέκτημα έδρας, δεν είναι το πιο βατό που θα μπορούσε να τύχει στους Bucks. Πρόκειται για την ομάδα που εφέτος τούς έχει νικήσει τέσσερις φορές (τις δύο στο Μιλγουόκι) σε συνολικά πέντε αναμετρήσεις, στερώντας τους μάλιστα τη δυνατότητα να κατακτήσουν το κύπελλο του NBA.

The Pacers are 4-1 against the Bucks this season.

They play each other in the first round. pic.twitter.com/STFzHUIdVf

