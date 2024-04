Προσπάθεια να σβήσει η φωτιά που άναψε στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drone φαίνεται ότι κάνει η Τουρκία.

Ο υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν, είχε επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στέλνοντας μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές ο ΥΠΕΞ της Άγκυρας επεσήμανε ότι δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Από την πλευρά της η Τεχεράνη του απάντησε ότι ήταν μια επιχείρηση απάντηση στο Ισραήλ και ότι δεν σκοπεύει να υπάρξει συνέχεια.

#BREAKING Turkish Foreign Minister Fidan tells Iranian counterpart Amir-Abdollahian Türkiye does not want further escalation in region after retaliation against Israel pic.twitter.com/YHDfq7wbwA

— Anadolu English (@anadoluagency) April 14, 2024