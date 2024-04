Ξεκινά αυτή την ώρα η τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που μετέχουν στην Ομάδα της G7, με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Η κυβέρνησή μας καθιστά και πάλι σαφή την καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ», υπογράμμισε σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Εκφράζουμε έντονη ανησυχία για την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ζήτησε νωρίτερα σήμερα την σύγκλιση των ηγετών της G7 προκειμένου να υπάρξει «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με drones.

Ο Μπάιντεν δήλωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

