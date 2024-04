Έκτακτη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε θα γίνει την Τρίτη 16/4 μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

«Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής» δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στη διάσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.

Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 14, 2024