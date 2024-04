Μετά τον τραγικό θάνατο των πέντε ατόμων που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι «μέρα μεσημέρι» Σαββάτου σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, αγωνία επικρατεί για τους οκτώ σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος μόλις εννέα μηνών το οποίο ο δράστης μαχαίρωσε μαζί με τη μητέρα του.

Η κοινωνία του Σίδνεϊ παραμένει «παγωμένη» από την θανατηφόρα επίθεση ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος αφού σκότωσε πέντε και τραυμάτισε οκτώ, έπεσε νεκρός από γυναίκα αστυνομικό η οποία μετείχε στην επιχείρηση εντοπισμού και εξουδετέρωσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ ο δράστης ήταν ηλικίας 30 ετών, πιθανότητα αραβικής καταγωγής και διάλεξε μια ώρα αιχμής, 4 το απόγευμα ώρα Αυστραλίας, για να πάει στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο και να σκορπίσει τον τρόμο και τον θάνατο σε ανυποψίαστους πολίτες που ψώνιζαν αμέριμνοι.



Οι σκηνές που ακολούθησαν μετά την πρώτη επίθεση του δράστη ήταν τρομακτική. Οι πολίτες που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να αποφύγουν την εγκληματική διάθεση του δράστη και να διασωθούν. Πολλοί εξ αυτών μπήκαν μέσα σε καταστήματα τα οποία έκλεισαν τις πόρτες τους ώστε να απομονωθούν με ασφάλεια από τον δράστη, ενώ άλλοι κατάφεραν και διέφυγαν εκτός του εμπορικού κέντρου.

