Πυρ αλέκτωρ φωνήσαι, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σπάζοντας μια σιωπή σχεδόν ενός έτους, με ύφος μάλιστα που θύμιζε την προ σεισμών ρητορική του προέβη σε μια μεταμεσονύκτια περίεργη ανακοίνωση. Τι είδους ανακοίνωση ήταν αυτή; Προειδοποιούσε την Ελλάδα να μην αξιοποιήσει τη δέσμευσή της για την κήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Και συγκεκριμένα μεταξύ Μήλου και Νισύρου. Μια ανακοίνωση που εξέπληξε τους πάντες αφού ακόμα δεν είχαν καν οριοθετηθεί αυτά τα θαλάσσια πάρκα.

Με δεδομένο ότι στην περιοχή μεταξύ Νισύρου και Μήλου κυκλοφορούν τόσο παιχνιδιάρικα δελφίνια, όσο και φώκιες μονάχους-μονάχους που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με τέτοιες ανακοινώσεις σκοπεύει να μην τα αφήσει σε ησυχία και σε διεθνή προστασία.

Η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ήταν ακαριαία και επικριτική προς την Άγκυρα που κατηγορήθηκε ότι πολιτικοποίησε ένα καθαρά περιβαλλοντικό ζήτημα. Και βεβαίως η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα ασκήσει στο ακέραιο τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να παρατήρησαν οι Τούρκοι ήταν η μεγάλη ανταπόκριση που είχε η Διάσκεψη για τους Ωκεανούς, εδώ στην Αθήνα. Εκτός από τον προεδρικό πρώην απεσταλμένο για το κλίμα Τζον Κέρι ήταν παρούσα και η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τους Ωκεανούς και τις Διεθνείς Περιβαλλοντικές και Επιστημονικές Υποθέσεις Jennifer R. Littlejohn, η οποία με την παρουσία της κατέδειξε την ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ για τα βιώσιμα ωεκάνια οικοσυστήματα.

***

Ο Φάκελος της Κύπρου και το ιστορικό χρέος

Δυο νέοι τόμοι, ο δωδέκατος και ο δέκατος τρίτος, του Φακέλου της Κύπρου εκδόθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων και την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας που έχουν λάβει προκειμένου να φωτιστούν οι πτυχές της κυπριακής τραγωδίας, τώρα που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στο νησί.

Ο Φάκελος της Κύπρου αποτελείται από το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία λειτούργησε το 1986-1988, με στόχο την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο που άνοιξε την πόρτα για την τουρκική εισβολή. Επί χρόνια όμως το υλικό του Φακέλου της Κύπρου παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό και όποτε εγείρονταν ζητήματα να δοθεί επιτέλους στην δημοσιότητα ως ελάχιστο χρέος προς την μαρτυρική νήσο αλλά και την Ιστορία, γινόταν επίκληση «εθνικών λόγων»! Στις 11 Ιουλίου 2017 η Βουλή επί προεδρίας Βούτση είχε εγκρίνει ομόφωνα την παράδοση ογκωδέστατου υλικού, αποτελούμενου από 139 φακέλους, στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, σε ειδική συνεδρία, στις 14 Ιουλίου 2017, στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρουν στους προλόγους των δυο τόμων ο Κώστας Τασούλας και η ομόλογός του Αννίτα Δημητρίου, το εν λόγω υλικό «δεν τέθηκε ποτέ στη βάσανο του θεσμικού και τελικού καταλογισμού ευθυνών, παραπέμπει ωστόσο, με όλες τις τυχόν αδυναμίες που μία προσωπική μαρτυρία ενδεχομένως περιέχει, ιδίως εκείνων που προφανώς φέρουν το στίγμα του εθνικού άγους του ολέθριου πραξικοπήματος και της συνεπεία αυτού τουρκικής εισβολής και στρατιωτικής, μέχρι σήμερα, κατοχής, στις βαρύτατες ιστορικές ευθύνες της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα σε βάρος της Κύπρου». Η ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό αυτό έχει μεγάλη ιστορική και ερευνητική σημασία και βεβαίως πολιτικό ενδιαφέρον.

Στον Τόμο ΙΒ΄ περιλαμβάνονται τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της περιόδου Δ΄- Συνόδου Β΄ της Βουλής των Ελλήνων, κατά τις συνεδριάσεις της 4ης έως και 11ης Δεκεμβρίου 1986 και στον Τόμο ΙΓ΄ περιλαμβάνονται τα πρακτικά της περιόδου Δ΄- Συνόδου Β΄ της Βουλής των Ελλήνων κατά τις συνεδριάσεις της 16ης έως και 13ης Ιανουαρίου 1987. Στις συνεδριάσεις αυτές των Εξεταστικών Επιτροπών εξετάστηκαν ως μάρτυρες οι: Λάμπρος Σταθόπουλος, Ευθύμιος Καραγιάννης, Ευστάθιος Λαγάκος, Γεώργιος Τσουμής, Κωνσταντίνος Χανιώτης και Γρηγόριος Μπονάνος.

***

«Ξεμάλλιασμα»…

Είναι αυτό που θα λέγαμε στην δημοσιογραφική αργκό «ξεμάλλιασμα». Για αυτό και δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη την μετωπική σύγκρουση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου προχθές στην Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που ανοίγει την πόρτα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο.

Οι βαριές μομφές κατά των «γαλάζιων» βουλευτών που επιφύλαξε η κυρία Κωνσταντοπούλου για την «μαζική δολοφονία» των Τεμπών, όπως την χαρακτήρισε, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Υγείας που την κατηγόρησε ως «πηγή του μπούλινγκ», «τοξική και κακιά γυναίκα», αλλά και «υποκρίτρια», ενώ επικαλούμενος παλαιότερο δημοσίευμα (του 2005) της καταλόγισε ότι ενώ μιλάει για τα δικαιώματα των γυναικών και αυτοδιαφημίζεται ως «η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός», είχε υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων αλλοδαπών γυναικών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Κωνσταντοπούλου του απέδωσε «ύβρεις» και «κακοποιητικό λόγο», κάτι που όπως είπε, «επιβεβαιώνει ότι έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα στο κόμμα σας με τον σεβασμό των γυναικών».

Μάλιστα είπε ότι την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» γιατί «σας φέρνω σε δύσκολη θέση», ενώ αναφερθείσα στο δημοσίευμα που επικαλέστηκε ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε ότι «έχει διαψευστεί απολύτως από τον συνήγορο της μιας από τις γυναίκες που αναφέρατε» ενώ απέδωσε στον υπουργό Υγείας «το πρότυπο του μάτσο άνδρα που απευθύνεται με ύβρεις και προσπαθεί να αποδομήσει μια γυναίκα». «Είστε μια υποκρίτρια και τίποτα περισσότερο» της ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας ότι ο χαρακτηρισμός του «είστε μια κακιά γυναίκα» δεν είχε να κάνει με το φύλο «αλλά με το ποια είστε»…

***

Η σκέψη της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα

Τα μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις προσεχείς Ευρωεκλογές ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρος της επιτροπής με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Γιατί όμως ο κ. Παναγιωτόπουλος; Επειδή προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου η ΝΔ εντοπίζει εκλογικό πρόβλημα και ήθελε έναν από την Μακεδονία (και γενικότερα από την Βόρεια Ελλάδα) να ηγηθεί της επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα. Μαθαίνω ωστόσο ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος θα εγκατασταθεί μόνιμα σε λίγες εβδομάδες στη Βόρεια Ελλάδα έως τις εκλογές.

***

Τους πιο στενούς συνεργάτες του ρίχνει στον προεκλογικό αγώνα ο Μητσοτάκης Εκείνο που παρατηρώ στα μέλη της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα της ΝΔ, είναι ότι πολλά από αυτά προέρχονται από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα η Κύρα Κάπη, διευθύντρια Επικοινωνίας του κ. Μητσοτάκη, ή ο σύζυγός της Χρήστος Ζωγράφος αναπληρωτής διευθυντής γραφείου Πρωθυπουργού, ή ακόμα ο Μιχάλης Μπεκίρης διευθυντής γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ακόμα ο Θανάσης Νέζης, σύμβουλος Πρωθυπουργού, ο Γιάννης Σμυρλής διευθυντής ΝΔ και βεβαίως ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ένας από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου, ορίστηκε υποψήφιος ευρωβουλευτής για τη ΝΔ.

***

Ποιοι είναι οι επιφανείς ομογενείς της Βοστώνης

Πολύ συχνά ακούμε ή διαβάζουμε τις συναντήσεις που είχαν με ομογενείς στις ΗΠΑ οι πολιτικοί. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι ομογενείς; Χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (που βρίσκεται στη Βοστώνη) συναντήθηκε με ομάδα ομογενών. Παρακάθισε σε ένα breakfast εργασίας στο οποίο συμμετείχαν ο επιχειρηματίας Γιώργος Αντωνιάδης, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2023 είναι Πρόεδρος των Επιτρόπων του Κολλεγίου Αθηνών στις ΗΠΑ, ο Κωνσταντίνος Σπηλιάκος, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας EOS Systems, o Παύλος Τσιτσόπουλος, πρόεδρος της Ομογενειακής Οργάνωσης Επιχειρηματιών «ΑΩ», η Ειρήνη Ηλιακή, λοιμωξιολόγος στο Cambridge Health Alliance (ανιψιά του πεσόντος εν ώρα καθήκοντος Σμηναγού Κ. Ηλιάκη), ο επιχειρηματίας Γιώργος Φραγκιουδάκης, η Μαρίνα Χατζόπουλος, Πυρηνικός Φυσικός, επικεφαλής της NGO «Δέον», και ο Σταμάτης Αστράς, επιχειρηματίας. Το παρών στη συνάντηση έδωσε και ο Γενικός Πρόξενος στη Βοστώνη Συμεών Τέγος. Ο κ. Δένδιας ανέλυσε στους συμμετέχοντες τις προκλήσεις ασφαλείας στο διεθνές περιβάλλον και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας, οι οποίες απαιτούν τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

***

5.000 ενδιαφερόμενοι έως τώρα για το Rodos Week

Ένας μικρός χαμός γίνεται τούτες τις ημέρες στον βρετανικό τύπο. Αιτία; Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «Rodos Week», μέσω της οποίας επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν στη Ρόδο λόγω των πυρκαγιών του περσινού Ιουλίου μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή για έως επτά ημέρες σε ξενοδοχείο όμοιας κατηγορίας, όπως πέρυσι τους είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήδη κάπου 5.000 ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί ώστε να αιτηθούν το voucher αξίας έως 500 ευρώ, γεγονός που δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο «μεγάλο νησί» για διακοπές στη Ρόδο και στην Ελλάδα γενικότερα, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες.

***

Τo ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές του

Στις ευρωεκλογές τώρα, τα επιτελεία των κομμάτων οριστικοποιούν σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια τους. Η ΝΔ έχει αρχίσει και ανακοινώνει ονόματα, ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει τις εσωκομματικές του εκλογές, το ΠαΣοΚ έχει ακόμα κάποια κενά.

Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να ανακοινώσει την Κυριακή και τα 42 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου του σε εκδήλωση που θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το στίγμα του ψηφοδελτίου το έδωσε το ίδιο το ΚΚΕ πετώντας και τη σπόντα του για τους υπόλοιπους λέγοντας πως «εκφράζει τη γνήσια εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση που εκδηλώθηκε απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ με τους μεγάλους αγώνες του λαού και τις νεολαίας, σε αντίθεση με τα ευρωψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων, όπου κυριαρχούν οι υποψήφιοι που σε επίπεδο ευρωκοινοβουλίου έχουν στηρίξει την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, οι μεταξύ τους μεταγραφές υποψηφίων, καθώς και οι “απολιτίκ – life style” υποψήφιοι.»

Λοιπόν, εκ νέου υποψήφιοι θα είναι οι σημερινοί ευρωβουλευτές Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου–Αλαβάνος. Επίσης η Κατερίνα Γεράκη, δικηγόρος, υπεύθυνη στο ΚΚΕ για το Μεταναστευτικό– Προσφυγικό, ο Κώστας Μπασδέκης, ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης του στη Στερεά Ελλάδα, ο Βασίλης Τομπουλίδης, ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος του στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Γουλιάμος, πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – συνόδευε τον Κουτσούμπα στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κύπρο. Ακόμα η πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου και η κόρη του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, Έρη Ρίτσου. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.

***

Τι γύρευε ο Αμερικανός στρατηγός στο Πεντάγωνο

Έμαθα ότι ο γνωστός Αμερικάνος Στρατηγός (απόστρατος βέβαια) και πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους βρίσκεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Μάλιστα συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης Νικόλαο Δένδια στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπου είχαν εγκάρδια συζήτηση δίονοντας τα εύσημα για τη μεταρρύθμιση που συντελείται στις Ένοπλες Δυνάμεις με την «Ατζέντα 2030». Χθες πραγματοποίησε και ομιλία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχοντας ως θέμα «Conflict: The Revolution of Warfare from 1945 to Ukraine». Από ότι μου είπαν η ομιλία αυτή βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του. Η εμπειρία του όπως και οι γνώσεις του στα στρατιωτικά ζητήματα είναι αδιαμφισβήτητες. Βέβαια να σας θυμίσω ότι είχε και μια περιπέτεια, με συνέπεια την παραίτησή του από τη CIA.