Στα 20 χρόνια από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, έγινε μια αναδρομή στην ιστορία της διεκδίκησης τους και όχι μόνον. Πώς αυτοί οι αγώνες άφησαν το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οικονομία και στην αξιοποίησή τους ακόμα και σήμερα. Σε εκείνο όμως που θα σταθώ από τις ομιλίες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είναι στα λόγια δύο ξεχωριστών ομιλητών από το πάνελ: Της Γιάννας Αγγελοπούλου– Δασκαλάκη που επισήμανε ότι «κάναμε αυτό που δεν περίμενε κανείς ξένος, αλλά ούτε εμείς οι ίδιοι και τελικά πετύχαμε». Και βεβαίως ότι οι επιτυχημένοι αγώνες του 2004 δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Άλλωστε το know how της διεξαγωγής και προετοιμασίας των αγώνων το ζήτησαν από τότε αρκετές χώρες από την Ελλάδα και από την κυρία Αγγελοπούλου.

Ο δεύτερος ομιλητής στο πάνελ στον οποίο ήθελα να αναφερθώ ήταν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τhomas Bach, ο οποίος μίλησε για την Ελλάδα ως διαχρονικό σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «πάνω από 3000 χρόνια ο καταπληκτικός ελληνικός πολιτισμός έδωσε ένα δώρο στην ανθρωπότητα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας θεσμός που λατρεύουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Με την αναβίωση των Αγώνων το 1896 ο Πιερ Ντε Κουμπερτέν εξασφάλισε ότι αυτή η κληρονομιά θα συνεχιζόταν. Η Ελλάδα θα έχει πάντα ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας, και στη δική μου καρδιά».

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην καίρια παρέμβασή της κυρίας Αγγελοπούλου όταν η προετοιμασία των εγκαταστάσεων δεν ήταν εντός των χρονοδιαγραμμάτων: «Την εποχή που ανέλαβε, η προετοιμασία των Αγώνων δεν ήταν στον καλύτερο δυνατό δρόμο. Όμως έφερε ενότητα, έδωσε ένα μάθημα ότι ο Έλληνας θα είναι πάντα Έλληνας και ότι θα ενίσχυε αυτό το δώρο της Ελλάδας στην Ανθρωπότητα». Επίσης, χαρακτήρισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως «αξέχαστους, ονειρεμένους αγώνες» προσθέτοντας ότι θεωρούνται δικαίως η επιστροφή στις ρίζες γιατί μέσω αυτών συνδέθηκε η αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Τέλος ανάφερε για την Πρόεδρο της Αθήνας 2004 ότι «μετέτρεψε την υποψηφιότητα της Αθήνας σε μια νικηφόρα προσπάθεια για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν εκείνη που κατάφερε με εξαιρετικό τρόπο να κινητοποιήσει τη διοργάνωση».

***

Γιατί η Ελλάδα ζητεί εκσυγχρονισμένα F-35 τετάρτης γενιάς

Το γράμμα που περιμέναμε έφθασε χθες συστημένο από την Ουάσιγκτον στην Αθήνα και αφορά τα F-35. Πρόκειται για το τελικό κείμενο της Επιστολής Προσφοράς και Αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance) των ΗΠΑ που αφορά την πώληση στην Ελλάδα των μαχητικών F-35A Lightning II. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική πλευρά θα διαπραγματευθεί τον τελευταίο τύπο του F-35 (Version 4) που θεωρείται το πιο εξελιγμένο μαχητικό πέμπτης γενιάς. Και όπως έλεγε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η νέα γενιά F-35 «θεραπεύει» κάποια ελαττώματα που εντοπίστηκαν έως τώρα». Η επιστολή – κατά το σύνηθες – απεστάλη κατ΄ αρχήν στο Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ODC: Office of Defense Cooperation) στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για να προωθηθεί εν συνεχεία στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το LOA είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον, ενώ αμερικανικές διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι η διαδικασία προχωρά εξαιρετικά, χωρίς ωστόσο να δίνουν λεπτομέρειες για την LOA. Να υπενθυμίσω ότι η γραμμή παραγωγής για τα πρώτα 20 ελληνικά F-35 είναι η 8η και ότι η πρώτη παράδοση θα γίνει το 2028 που θα έχουν τη βάση τους στην Ανδραβίδα και την Κρλητη. Η διακρατική συμφωνία θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τις ευρωεκλογές.

***

Η σκληρή αντίδραση του Δένδια προς την Τουρκία

Ήταν σκληρή η αντίδραση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, πολύ πιο σκληρή από την απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών, στις αιτιάσεις της Τουρκίας (με αφορμή περιβαλλοντολογικά πάρκα, στο Ιόνιο και Αιγαίο), που επαναφέρει ουσιαστικά το θέμα των γκρίζων ζωνών, αλλά και της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών: «Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν μάς το επιτρέπει ούτως ή άλλως η Τουρκία με αυτές τις ανακοινώσεις της. Άλλωστε το απαράδεκτο casus belli και το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπάρχουν και όσο είναι εκεί, είναι πραγματικά δύσκολο να υπάρξει κατανόηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», είπε για να συμπληρώσει: «Προσωπικά δεν ανήκα στη χορεία των αισιόδοξων από την αρχή…», υπογράμμισε και καυτηρίασε τις «γλυκές τοποθετήσεις» από την πλευρά της Ελλάδας, με πολλούς να εκλαμβάνουν το σχόλιό του ως έμμεση αναφορά στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

***

Η πατρίς ευχαριστεί πρέσβεις

Μετά από πρωτοβουλία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων Πρέσβεων, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς και αφοσιωμένης προσφοράς τους στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην πατρίδα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει κάθε Πρέσβη ξεχωριστά για τις υπηρεσίες που προσέφερε, εκφράζοντας θερμές ευχές για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

«Σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε αυτή την μικρή εκδήλωση κάθε χρόνο για να αισθανόμαστε ότι δεν φεύγουν από κοντά μας τα άτομα τα οποία έχουν υπηρετήσει στην ελληνική διπλωματία και στο Υπουργείο Εξωτερικών» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συνεισφορά τους στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στη διπλωματία της χώρας.

***

Οι διπλωμάτες και η προάσπιση της ΛΟΑΤΚΙ+ Με δυναμική συμμετοχή του Διπλωματικού Σώματος πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα, επίκεντρο στην Ευρώπη για την προάσπιση της ΛΟΑΤΚΙ+ ισότητας το 2024 – Από το νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο στο EuroPride 2024». Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι επικεφαλής από περισσότερες από 30 ξένες διπλωματικές αποστολές στην Αθήνα και εκπρόσωποι εγχώριων φορέων ισότητας & ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος χαρακτήρισε εμβληματική τη νομοθετική αναγνώριση στη Ελλάδα του γάμου για όλους, χωρίς διακρίσεις, και αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως συστατικού στοιχείου μιας δημοκρατικής χώρας. Σημείωσε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή δεν αρκείται στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, αλλά αποτελεί έναν συνεχή αγώνα, τον οποίο η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα.

***

Στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας

Λοιπόν, όπως σας έγραψα το προηγούμενο Σάββατο, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης βρίσκεται στο Νέο Δελχί. Συναντήθηκε ήδη με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδίας, Στρατηγό Ανίλ Σοχάν αλλά και τους λοιπούς Αρχηγούς, δηλαδή του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Μου είπαν μάλιστα ότι είχε πολύ σημαντικές συνομιλίες σε διάφορα ζητήματα (αμοιβαίου ενδιαφέροντος), ενώ υπέγραψε για πρώτη φορά συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Μαθαίνω δε ότι ο Αρχηγός επισκέφθηκε και εταιρείες κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας. Σας θυμίζω ότι η Ινδία είναι η πιο πολυπληθής χώρα της υφηλίου (με ισχυρή οικονομία) και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τη Δύση.

***

«Ευρωπαϊκές βολές» Φαραντούρη κατά Ούρσουλας – φαρμακοβιομήχανων

Πυρ κατά ριπάς εξαπέλυσε ο Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της Προέδρου της Κομισιόν για αδιαφανείς παραγγελίες εμβολίων και προσλήψεων, αλλά και για τις πατέντες των φαρμάκων. Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την πτώση της κυβέρνησης, στο στόχαστρο του Φαραντούρη μπήκε, σε αλλεπάλληλες δηλώσεις του τόσο η Προεδρος της Κομισιόν όσο και οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες με τις κλειδωμένες πατέντες φαρμάκων. Έμπειρες δημοσιογραφικές πένες σχολίαζαν ότι ο Φαραντούρης ρισκάρει ανοίγοντας θέματα ταμπού και ενδεχομένως πατώντας ισχυρούς «κάλους» που δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.

***

Ετοιμάζεται η φρεγάτα Ψαρά για την Ερυθρά Θάλασσα

Ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς η φρεγάτα «Ψαρά» να αντικαταστήσει εκεί γύρω στο Πάσχα την φρεγάτα «Υδρα» στη επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως συνέβη με τα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας «Υδρα», έτσι και με τα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας «Ψαρά», θα λαμβάνουν αποζημίωση 120 ευρώ ημερησίως, ενώ στα μέλη των οικογενειών τους θα δοθεί χρηματική αποζημίωση (εφάπαξ) 1.500 ευρώ. Να σημειώσω ότι στη φρεγάτα «Ψαρά», εγκαθίστανται όλα τα απαραίτητα οπλικά συστήματα (κυρίως αντι-drone συστήματα) για απόκρουση οοιασδήποτε εισβολής των Χούθι. Όπως η «Υδρα» έτσι και τα «Ψαρά» θα συνοδεύουν πλοία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος (στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συμμετοχή της χώρας μας στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, τόνισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια αν δεν μετέχουμε στα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή με το ρόλο που μας αναλογεί. «Δεν γίνεται να περιοριζόμαστε στα στενά γεωγραφικά μας όρια», διευκρίνισε.

***

Έβαλαν μπρος οι μηχανές των Balh@rra

Θα σας πάω τώρα στο Γαλλία και συγκεκριμένα στα ναυπηγεία Λοριάν (ΝΔ του Παρισιού) όπου χθες έβαλαν μπροστά, όπως με πληροφορούν από το Πολεμικό Ναυτικό, οι μηχανές της πρώτης φρεγάτας «Μπελαρά» του Γαλλικού Ναυτικού. Ηδη αυτό θεωρείται το πρώτο βήμα και για την πρώτη ελληνική φρεγάτα «Μπελαρά» που ναυπηγείται στα ναυπηγεία, με διαφορά μόλις τριών μηνών από την γαλλική φρεγάτα. Αρχίζουν, λοιπόν οι δοκιμές εν πλω της πρώτης Γαλλικής φρεγάτας, παίρνει σειρά και η ελληνική.