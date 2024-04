Ηταν 22 Μαρτίου όταν η Κέιτ Μίντλετον αναγκάστηκε να παρουσιαστεί δημόσια και να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Οι θεωρίες συνομωσίας ήταν πιο έντονες από ποτέ και η ίδια με ένα βίντεο αποκάλυψε πως έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα εξαιτίας της δικής της μάχης με τον καρκίνο.

Έκτοτε το παλάτι (δηλαδή η Kate και ο William) δεν έχουν δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, ούτε και έχουν πραγματοποιήσει κάποια δημοσία εμφάνιση. Εχθές όμως, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «έσπασε την σιωπή του» και προχώρησε στην πρώτη του προσωπική ανάρτηση στα social media, μετά την ανακοίνωση της Kate.

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024