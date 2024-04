Άμυνα των τριών στην ευθεία, ταχυδυναμικοί πλάγιοι που καλύπτουν όλη την πλευρά κι άμεσες επιθέσεις που δεν προϋποθέτουν πολλές πάσες ή αυξημένη κατοχή μπάλας. Θεωρητικά η Λίβερπουλ του Ρούμπεν Αμορίμ θα είναι μια άλλη ομάδα απ’ αυτήν του Γιούργκεν Κλοπ, εφόσον πρώτα ευδοκιμήσει η -σε πρώτη φάση- προφορική συμφωνία που διέρρευσε την Τρίτη από γερμανικές πηγές.

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!

➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks

➡️ He can sign a contract until 2027 – confirmed!

Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024