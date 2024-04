Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Νέας Υόρκης σήμερα το πρωί Παρασκευής (τοπική ώρα), σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο USGS, ταρακουνώντας κτίρια και πιάνοντας εξαπίνης τους κατοίκους σε μια περιοχή που σπάνια καταγράφεται αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στο σταθμό Γουατιχάουζ στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το USGS.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή υλικές ζημιές.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) μέτρησε τον σεισμό στους 5,5 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

