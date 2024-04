Παρέλυσαν σήμερα αρκετοί αυτοκινητόδρομοι στη νότια Σουηδία εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης τη νύχτα που πέρασε, με αποτέλεσμα πολλοί να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους για περισσότερες από 10 ώρες.

Ύστερα από ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο, η Σουηδία βρέθηκε αντιμέτωπη με κύμα ψύχους και έντονες χιονοπτώσεις, ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

#Snow causes traffic problems in #Sweden

A bus load of pensioners has felt the consequences.

– We have been sitting here for six hours. Now we have neither food nor water,

Orange danger warnings for snow are in effect in several places.

Via #VG pic.twitter.com/7yFirTbHKt

