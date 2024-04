Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας ακύρωσε την εκλογή του υποψηφίου του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), Αμπντουλάχ Ζεϊντάν, στην πόλη Βαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Αν και ο Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων, η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο τον εκλεκτό του AKP.

Στην περιοχή επικράτησε ένταση και στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από υποστηρικτές του εκλεγμένου δημάρχου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την Αστυνομία.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη βουλευτής από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου και την 1η Νοεμβρίου 2015. Στις 4 Νοεμβρίου 2016 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για «βοήθεια σε παράνομη οργάνωση» και 3 χρόνια, 1 μήνα και 15 ημέρες φυλάκιση για «προπαγάνδα υπέρ παράνομης οργάνωσης». Η ποινή φυλάκισης του Ζεϊντάν ακυρώθηκε από το Ανώτατο Εφετείο και αποφυλακίστηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022. Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, με έγγραφο που κατέθεσε την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, ισχυρίστηκε ότι ο Ζεϊντάν στερείται πολιτικών δικαιωμάτων λόγω της καταδίκης του, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει προηγουμένως δεκτή την υποψηφιότητα του.

Protests also break out in the Turkish city of Iğdır in solidarity with voters in Van city

The Kurdish dominated DEM Party won the mayoral elections there but the electoral body refused to acknowledge it &gave Erdogan’s AKP party the mayorship instead

