Ο Νίκος Κανελλάκης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Πάτρας και κάτοχος Msc in Project Management and Product Development από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει εργαστεί σε μεγάλες τεχνικές εταιρίες και τράπεζες. Σήμερα, διατηρεί τεχνικό γραφείο μελετών. Από το 1998 μέχρι το 2023 ήταν Δημοτικός Σύμβουλος ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών Αντιδήμαρχος. Έχει εκλεγεί και συμμετάσχει σε συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και στον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (ΣΒΑΠ). Το 2019 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού. Είναι Πρόεδρος του Lions Club Psychiko και Διευθυντής Φιλανθρωπίας του AHEPA Golf Club Hellinikon HJ-49.

Αντώνιος Νέστορας

Ο Δρ. Αντώνιος Νέστορας είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του European Liberal Forum (ELF). Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Διακυβέρνησης του Vrije Universiteit Brussel (VUB). Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιθεωρημένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους, και βιβλία. Εμφανίζεται συχνά σε Ευρωπαϊκά ΜΜΕ όπως το EuroNews, Euractiv και EUObserver, ενώ είναι και αρχισυντάκτης του Future Europe Journal. Έχει διπλό διδακτορικό στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από τα πανεπιστήμια των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, ενώ του έχει απονεμηθεί η υποτροφία Huygens από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Το βιβλίο του “Belonging to the West: Geopolitical Myths and Identity in Modern Greece” κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Brill. Είναι από την Θεσσαλονίκη, και είναι πατέρας δύο κοριτσιών.