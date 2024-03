Στο κεντρώο Renew Europe, που ιδρύθηκε το 2019 με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, θα ανήκουν οι Δημοκράτες, εφόσον στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου καταφέρουν να εκλέξουν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο.

Στελέχη του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθούν με την επικεφαλής Βαλερί Αγέρ, να ανταλλάξουν απόψεις και να επισημοποιήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία κάτω από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στην ανάρτησή της η Γαλλίδα δικηγόρος και ευρωβουλεύτρια ανέφερε πως οι «Δημοκράτες αγωνίζονται για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη» και υποστήριξε πως «ο Ανδρέας Λοβέρδος φέρνει νέες προοπτικές στο πολιτικό τοπίο της Ελλάδας».

Κατά την κ. Αγέρ, οι Δημοκράτες αποτελούν «ένα βήμα κεντρικής δύναμης που συγκεντρώνει όλους τους μετριοπαθείς» που δεν κινούνται ούτε δεξιά ούτε αριστερά και εμφανίστηκε βέβαιη ότι «η επιτυχία είναι καθ’ οδόν» ευχόμενη καλή επιτυχία στο εγχείρημα.

The #Dimokrates strive for a strong Greece in a strong Europe.@a_loverdos brings new perspectives to the political landscape in Greece. Neither right nor left, it is a step towards a central force that gathers all moderates. Success is on the way! https://t.co/2U4KdUUS0M

— Valérie Hayer (@ValerieHayer) March 20, 2024