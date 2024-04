Δεκάδες πτώματα εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, ενώ νωρίτερα είχαν αποχωρήσει άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα του ισραηλινού στρατού.

«Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε οποιαδήποτε αποχώρηση.

Δημοσιογράφος του AFP δήλωσε ότι πολλά κτίρια μέσα στο συγκρότημα είχαν υποστεί ζημιές. Ένας γιατρός δήλωσε στο AFP ότι περισσότερα από 20 πτώματα είχαν ανασυρθεί και ότι ορισμένα είχαν συνθλιβεί από τα οχήματα που αποσύρονταν.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που, όπως ισχυρίστηκε, έδειχναν όπλα και χρήματα που κατασχέθηκαν από το νοσοκομείο και τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς και μια άλλη μαχητική οργάνωση, την Ισλαμική Τζιχάντ.

The aftermath of the destruction caused by the Israeli occupation at Al-Shifa Hospital in Northern Gaza pic.twitter.com/Ifa8hjmwNu

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 1, 2024