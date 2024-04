Η Πρωταπριλιά ξημέρωσε στην Ελλάδα με την είδηση πως ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον 23χρονο Αμερικανό Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Μάλιστα η πληροφορία διοχετεύτηκε στο διαδίκτυο από τον insider του Athletic, Σαμς Τσαράνια, άρα η πιθανότητα να ήταν ένα καλογραμμένο ψέμα, ένεκα της ημέρας, ήταν απειροελάχιστη.

Porter is expected to join the Greek club soon. The 23-year-old Porter was traded and waived in October. In January, he reached a plea deal in a New York City domestic assault case. https://t.co/a8U22AeGEk

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024