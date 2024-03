Ο Κέντρικ Ναν είχε το κλειδί της νίκης στα χέρια του στην Ιταλία! Ο Αμερικανός πέτυχε καλάθι σε νεκρό χρόνο, υπέγραψε το τελικό 79-81 και πλέον ο Παναθηναϊκός κρατά την δεύτερη θέση στα χέρια του.

Oι πράσινοι προηγήθηκαν κόντρα στην Μπολόνια ακόμα και με 17 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Οι Ιταλοί έκαναν την αντεπίθεσή τους, όμως στο τέλος ο Γκριγκόνις και ο Ναν έκαναν τη διαφορά. Μεγάλο ματς και από τον Κώστα Σλούκα με 20 πόντους.

KENDRICK NUNN WINS IT FOR @paobcgr in BOLOGNA 😳#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/6Rjxd5csgQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2024