Γνωρίζατε για τη Διεθνή Ημέρα Ευτυχίας; Κι όμως, υπάρχει! Καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 28 Ιουνίου 2012 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου.

Διαβάστε παρακάτω μερικούς απλούς τρόπους για γιορτάσετε, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και την κάθε σας ημέρα:

1) Γράψτε ένα πράγμα για το οποίο είστε ευγνώμονες στο τέλος της ημέρας

Η ευγνωμοσύνη έχει ισχυρή θετική επιρροή και στην ψυχική ευημερία, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση, ενισχύοντας τα θετικά συναισθήματα και χαρίζοντας αισιοδοξία. Μάλιστα, ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, Maynooth, λένε ότι η ευεργετική της δράση είναι τόσο ισχυρή που αντικατοπτρίζεται και στη σωματική υγεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biological Psychology οι άνθρωποι που εξέφραζαν συχνά την ευγνωμοσύνη τους, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα πράγματα που είχαν στη ζωή τους, είχαν λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή τα επόμενα 4 έως 9 χρόνια. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που είναι πιο προετοιμασμένοι για αγχωτικές καταστάσεις είναι συνήθως αυτοί που είναι και πιο ευγνώμονες για τη ζωή.

Τι ακριβώς σημαίνει να είμαι ευγνώμων; Πρακτικά σημαίνει καθημερινά να είμαι συνειδητός σε όλα τα καλά που έχω στη ζωή μου, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, και να λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Όταν εξασκείτε την ευγνωμοσύνη σας συχνά, είναι πιο πιθανό να δείτε και αποτελέσματα. Ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε το άγχος και το στρες μακριά.

2) Περάστε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε έξω

Ολοένα και περισσότερες έρευνες «συνηγορούν» υπέρ του ότι οι άνθρωποι που περνούν πολύ χρόνο στη φύση είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς. Η έκθεση στη φύση σχετίζεται με πολλά ψυχικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ευτυχίας, της ευεξίας, της παραγωγικότητας, της γνωστικής λειτουργίας, της μνήμης και της προσοχής, καθώς και της μείωσης του στρες. Επιπλέον, οι άνθρωποι που συχνάζουν σε χώρους πρασίνου έχουν χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

3) Χαμογελάστε πιο συχνά

Πολλοί άνθρωποι δεν γελούν αρκετά. Τα παιδιά γελούν περίπου 150 φορές την ημέρα, ενώ οι ενήλικες γελούν μόνο 12 φορές την ημέρα. Είναι κρίμα, αν αναλογιστεί κανείς τα δεκάδες οφέλη για την ψυχική υγεία που μπορεί να έχει μια απλή δόση γέλιου. Μειώνει την κατάθλιψη και το άγχος, μειώνει την αρτηριακή πίεση, είναι ένα φυσικό αναλγητικό, ενθαρρύνει τη θετική σκέψη, ενισχύει το ηθικό, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, καίει θερμίδες και πολλά άλλα. Ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σας κωμική σειρά είναι αρκετό για να σας ανεβάσει τη διάθεση και να μειώσει το στρες.

4) Φάτε ένα ακτινίδιο καθημερινά

Πιθανώς γνωρίζατε ήδη ότι μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι ευεργετική για την ψυχολογία, αλλά πρόσφατα, ερευνητές του Πανεπιστημίου Οtago της Νέας Ζηλανδίας βρήκαν ότι υπάρχει ένα φρούτο με εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη επίδραση. Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο The British Journal of Nutrition, το ακτινίδιο βελτίωσε τη ζωτικότητα και τη διάθεση των συμμετεχόντων σε μόλις 4 ημέρες, φτάνοντας τα μέγιστα οφέλη μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα θρεπτικά συστατικά των φρούτων συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Η βιταμίνη C για παράδειγμα βοηθά στη διαδικασία της υγιούς λειτουργίας του εγκεφάλου και επομένως στην ενίσχυση της διάθεσης. Το ακτινίδιο είναι το πιο πλούσιο φρούτο σε βιταμίνη C (92,7 mg ανά 100 g). Μάλιστα, έχει 20% μεγαλύτερη περιεκτικότητα βιταμίνης C από ένα πορτοκάλι, ενώ παράλληλα αποτελεί καλή πηγή καλίου, μαγνησίου και φωσφόρου, φυτικών ινών και ιχνοστοιχείων.

5) Κρατήστε το χέρι ενός ανθρώπου που αγαπάτε – στα δύσκολα και τα εύκολα

Δεν χρειάζεται να βρεθείτε σε μια δύσκολη στιγμή για να κρατήσετε το χέρι του αγαπημένου σας. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να προχωράτε χέρι χέρι, πιο ήρεμοι, πιο χαρούμενοι και πιο υγιείς. Από τα χέρια μας περνούν ευαίσθητες νευρικές ίνες που συνδέονται με το πνευμονογαστρικό νεύρο, το μακρύτερο νεύρο του σώματος που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση διαφόρων σωματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παλμών, της πέψης, της διάθεσης και της αναπνοής. Η πίεση στις παλάμες ενεργοποιεί αυτές τις ευαίσθητες νευρικές απολήξεις στο δέρμα οι οποίες στέλνουν θετικά σήματα στο πνευμονογαστρικό νεύρο και αυτό με τη σειρά του στον υποθάλαμο, ένα μέρος του εγκεφάλου με μια, επίσης, μεγάλη ποικιλία σημαντικών λειτουργιών.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, μειώνεται ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση και επομένως μετριάζεται η αντίδραση του σώματος στο στρες. Γι’ αυτό και το κράτημα των χεριών συμβαίνει στον άνθρωπο ενστικτωδώς από την βρεφική ακόμα ηλικία. Τα μωρά για παράδειγμα, σφίγγουν με τα χεράκια τους τους γονείς τους όταν τα αγγίζουν στις παλάμες. Επιπλέον, το άγγιγμα του χεριού και η αγκαλιά απελευθερώνουν ουσίες στον εγκέφαλο, όπως η ωκυτοκίνη και η σεροτονίνη, που αυξάνουν το αίσθημα της ευχαρίστησης και ενισχύουν το δέσιμο.