«Έχει έρθει η ώρα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ», δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το Ζάγκρεμπ

«Η ενταξιακή προοπτική όλων των υποψηφίων κρατών των Δυτικών Βαλκανίων εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν και από τον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Κράτους Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρντον Ράντμαν στο Ζάγκρεμπ.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή βούληση των δύο χωρών να στηρίξουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, μετά και την ευνοϊκή γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα σημείωσε ότι Ελλάδα και Κροατία είναι πεπεισμένες πως «η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Glad to host today in @MVEP_hr my dear 🇬🇷 George #Gerapetritis @GreeceMFA and exchange on cooperation between our two friendly countries 🇭🇷🇬🇷, intensifying economic cooperation, as well as #EU and global affairs.

🇭🇷🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z8SQUwawXK

— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 19, 2024