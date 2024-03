Σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας παραμένει η Ρωσία ενώ είναι έτοιμη για έναν πυρηνικό πόλεμο, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του σε ρωσικό κανάλι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ωστόσο, τόνισε ότι τίποτα «δεν δείχνει να πλησιάζουμε σε αυτό».

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το αν η Ρωσία είναι έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο, απάντησε ότι «από στρατιωτικής-τεχνικής άποψης ναι είμαστε έτοιμοι». Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι ΗΠΑ κατανοούν ότι αν αναπτύξουν στρατεύματα σε ρωσικό έδαφος ή στην Ουκρανία, η Ρωσία θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως παρέμβαση και θα απαντήσει.

«Υπάρχουν αρκετοί ειδικοί (σ.σ. στις ΗΠΑ) όσον αφορά τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις και όσον αφορά την στρατηγική αυτοσυγκράτηση. Επομένως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τώρα που να δείχνει ότι πλησιάζουμε σε αυτό (σ.σ. πυρηνικό πόλεμο), αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι» πρόσθεσε ο Πούτιν. Όπως τόνισε «τα όπλα υπάρχουν για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Εμείς έχουμε τις δικές μας αρχές».

