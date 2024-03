Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά και συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας, μετέδωσαν την Τρίτη τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την καθοδική πορεία του αεροσκάφους IL-76, με έναν από τους κινητήρες του να παίρνει φωτιά. Σε άλλα πλάνα στήλη μαύρου καπνού υψώνεται από το σημείο της συντριβής.

⚡️Russian Telegram channels reported that an Il-76 plane caught fire and likely crashed over the Russian city of #Ivanovo. pic.twitter.com/hGCYHLKtWT

— KyivPost (@KyivPost) March 12, 2024