Ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) συνετρίβη χθες Δευτέρα, 19/02, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο των Χούθι.

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος των Χούθι», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ.

An American MQ-9 Reaper drone crashed off the coast of Yemen after apparently being struck by a missile fired by Iran-backed Huthi rebels, the Pentagon said Tuesday. #cgtnamerica

— CGTN (@CGTNOfficial) February 20, 2024