Σώος είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ακτοφυλακής με το οποίο φαίνεται ότι συγκρούστηκε το αεροσκάφος της Japan Airlines, που τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχουν βρεθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι 379 επιβαίνοντες του αεροπλάνου της Japan Airlines απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής βρισκόταν καθ’οδόν προς την αεροπορική βάση Νιιγκάτα για να παραδώσει βοήθεια στην πληγείσα περιοχή από τον σεισμό της χερσονήσου Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών εκτελούσε την πτήση JAL 5016 και προερχόταν από το Σαπόρο (βόρεια Ιαπωνία). Πρόκειται για ένα Airbus A350-900 το οποίο φαίνεται πως προσέκρουσε σε αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

«Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπήρξε σύγκρουση ή όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το αεροπλάνο μας ενεπλάκη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα.

A Japan Airlines plane with several hundred passengers onboard caught fire at Tokyo’s Haneda airport after colliding with another aircraft

It appears that all aboard were safely evacuated, national broadcaster NHK reports https://t.co/WE7R6IKoiy pic.twitter.com/5mYED97v6w

— Bloomberg (@business) January 2, 2024