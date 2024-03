Μεγάλη άσκηση Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων με την ονομασία «Trojan Footprint (TFP)-24» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Λευκαντί Εύβοιας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να παρακολουθεί τη Media Day της άσκησης συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης προσωπικό και μέσα από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία και Μαυροβούνιο.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησαν επίσης ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) αντιστράτηγος Προκόπιος Μαυραγάνης καθώς και ο διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης.

Για τη διεξαγωγή της ασκήσεως συντάχθηκε ένα υποθετικό σενάριο βασισμένο στο χρονοδιάγραμμα έναρξης των επιχειρήσεων που είχε αποσταλεί από την Αμερικάνικη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Ευρώπης.

Σύμφωνα με αυτό η περιοχή για την οποία η συμμαχία κρατών είναι υπεύθυνη, δέχεται πίεση μέσω υβριδικών απειλών που εκτοξεύει μια υποτιθέμενη χώρα που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση στις χώρες του ΝΑΤΟ και τις φίλιες σε αυτό χώρες.

Τους τελευταίους 6 μήνες η εχθρική χώρα έχει αναπτύξει δυνάμεις στα σύνορα της και έχει αυξήσει αισθητά την δραστηριότητα της σε ασκήσεις και εκπαιδεύσεις. Ταυτόχρονα συνεργάζεται άμεσα με παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν στην ευρύτερη περιοχή καθώς και με το οργανωμένο έγκλημα.

Κύριο στόχος της είναι η επέμβαση και επιρροή στις χώρες της συμμαχίας σε διαφορετικούς τομείς με χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων με σκοπό την ανάδειξη της ως περιφερειακής δύναμης.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Trojan Footprint», οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία συμβάλλουν στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας, καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο διεξαγωγής αντικειμένων Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του στόχου, αρχικά ζεύγος ελικοπτέρων OH-58 Kiowa Warrior, σε συνεργασία με στοιχείο Ελεγκτών Τερματικής Καθοδήγησης Πυρών (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) προσέβαλαν από αέρος στόχους, όπου ήταν αγκυροβολημένο το πλοίο της παραστρατιωτικής οργάνωσης με τον επικεφαλής της.

🇬🇷 Special Warfare Command in #TROJANFOOTPRINT 24

Conducting insertion by using the FAST ROPE

To be continued…#SteadfastDefender24 #StrongerTogether #WeAreNATO #SOF #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson #ΔΕΠ pic.twitter.com/7wcBZwciAC

— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) March 9, 2024