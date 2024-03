Επί τάπητος τίθενται ξανά οι διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας καθώς πλησιάζει το Ραμαζάνι. Χθες έγιναν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ οι πρώτες αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας για τον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται στα πρόθυρα λιμοκτονίας.

Στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να δώσει «επίσημη απάντηση» στην πρόταση που καταρτίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου από τις χώρες που μεσολαβούν -Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ- και ισραηλινούς διαπραγματευτές, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η πρόταση προβλέπει ότι σε πρώτη φάση θα κηρυχθεί παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για έξι εβδομάδες και θα αφεθούν ελεύθεροι 42 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατούμενων από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει λίγο ως πολύ αποδεχθεί τους όρους για να κηρυχθεί ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, που σημαίνει ότι η μπάλα βρίσκεται «στο γήπεδο της Χαμάς», δήλωσε χθες Σάββατο (2/3) αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Προχθές Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε πως ελπίζει ότι θα κηρυχθεί ανακωχή ως το Ραμαζάνι, ιερό μήνα για τους μουσουλμάνους, που φέτος ξεκινά το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου.

Σε σχεδόν πέντε μήνες, ο πόλεμος, έναυσμα του οποίου ήταν επίθεση άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 30.320 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική. Σύμφωνα με τον Γενς Λέρκε του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, τα 2,2 από τα 2,4 εκατ. κατοίκους του απειλούνται από «σχεδόν αναπόφευκτο» λιμό.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πως 13 βρέφη πέθαναν από «υποσιτισμό και αφυδάτωση» τις τελευταίες ημέρες.

Οι μεγάλες δυσκολίες στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας οδικώς στον θύλακο, στον οποίο επιβάλλει πολιορκία το Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, αρκετές χώρες ρίχνουν ποσότητες με αλεξίπτωτα, ιδίως η Ιορδανία μαζί με τη Γαλλία, η Ολλανδία με τη Βρετανία, η Αίγυπτος μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες μια πρώτη τέτοια επιχείρηση: τρία στρατιωτικά αεροσκάφη προχώρησαν σε ρίψεις 66 «δεμάτων» με αλεξίπτωτα τα οποία περιείχαν πάνω από 38.000 γεύματα. Η επιχείρηση έγινε από κοινού με την Ιορδανία, διευκρίνισε αξιωματικός του αμερικανικού στρατού.

