Κύμα βίας σαρώνει σήμερα την πρωτεύουσα της Αϊτής, την ώρα που ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί επισκέπτεται την Κένυα για συνομιλίες σχετικά με την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη χώρα του, την αποστολή της οποίας ενέκρινε ο ΟΗΕ. Πυροβολισμοί ακούγονταν από διάφορα σημεία του Πορτ-ο-Πρενς, ενώ αρχηγός συμμορίας μιλούσε για αγώνα με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

Μετά το μεσημέρι οι δρόμοι του Πορτ-ο-Πρενς άρχισαν να ερημώνουν, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους και ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

PM of #Haiti @DrArielHenry landed at JKIA and is here to ratify plans to deploy police officers under the Kenyan-led MSS mission aimed to curb rising gang violence in #Haiti.

This week #Benin also approved the deployment of 2000 police.

Kenya and Africa champion #HaitiForPeace. pic.twitter.com/QFzUnLf0t3

— Kenya Arise (@RaizingKE) February 29, 2024