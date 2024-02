Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να μην παρευρέθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/2 στην Αγγλία για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, αλλά τον τίμησε με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Ως εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έδωσε το «παρών» η βασίλισσα Καμίλα, ενώ τελευταία στιγμή επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους» δεν εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η λειτουργία έλαβε χώρα στο Ναό του Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ και παρευρέθηκαν ξένες βασιλικές οικογένειες και άλλοι προσκεκλημένοι. Η επιμνημόσυνη δέηση του τέως Μονάρχη καλύφθηκε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του BBC.

Επειδή όμως οι δύο βασιλιάδες υπήρξαν πολύ κοντά, ο βασιλιάς Κάρολος τον τίμησε φορώντας γραβάτα με την ελληνική σημαία. Αν και ο μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητα, εντοπίστηκε από τους φακούς των δημοσιογράφων, καθώς πήγαινε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

King Charles paid a sweet tribute to his late cousin King Constantine as he was spotted en-route to Buckingham Palace today wearing a tie covered in fluttering Greek flags. 🇬🇷❤️ pic.twitter.com/nfPMXSDvjo

— royal watcher 👑 (@royalnewsss) February 28, 2024