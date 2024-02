Την πρώτη του επίσημη συνάντηση από όταν ανακοινώθηκε πως διαγνώστηκε με καρκίνο πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος. Όπως είχε ανακοινωθεί συναντήθηκε την Τετάρτη (21/02) με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του και αποκάλυψε ότι συγκινήθηκε με τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε. «Έλαβα τόσα πολλά θαυμάσια μηνύματα και κάρτες (…) τις περισσότερες φορές δάκρυζα» είπε ο Κάρολος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας του απάντησε «Όλοι σας συμπαραστέκονται».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή τη φορά επιτράπηκε στις κάμερες να τραβήξουν πλάνα από την αρχή της συνάντησης. Η σημερινή ήταν η πρώτη επίσημη ακρόαση του Καρόλου με τον Σούνακ αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο βασιλιάς πάσχει από αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διαβεβαίωσαν ότι ο βασιλιάς θα συνεχίσει να ασκεί τα επίσημα καθήκοντά του, όσο θα υποβάλλεται σε θεραπεία. Ο Σούνακ ξεκίνησε τη συνομιλία λέγοντας στον βασιλιά Κάρολο ότι είναι θαυμάσιο που τον βλέπει να δείχνει τόσο καλά.

«Όλα γίνονται με καθρέφτες» αστειεύτηκε ο Κάρολος.

