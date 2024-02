«Θέματα που δημιουργούνται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη συμπλήρωση 2 ετών», η πορεία της Ευρώπης και η δημιουργία ενός αμυντικου βραχίονα της ΕΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας Φινλανδίας και Ελλάδας Antti Häkkänen και Νίκου Δένδια στο Ελσίνκι.

Επίσης ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Φινλανδό ομόλογό του για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη βόρεια και υποσαχάρια Αφρική ενώ συζητήθηκε η πρόθεση της Ελλάδας να αντιγράψει το φινλανδικό μοντέλο εφεδρείας και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας θα έχει αργότερα σήμερα αναλυτική συζήτηση με αξιωματικούς μονάδας του φινλανδικού στρατού.

With @Haavisto, MP of the Finnish Parliament and an old acquaintance, since his tenure as Minister of Foreign Affairs of Finland in 2019-2023,

at our meeting in #Helsinki. pic.twitter.com/tmpKjTKcAx

