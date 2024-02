Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει πώς ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι με το μέρος της Ρωσίας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Δεν καταλαβαίνω πώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι με το μέρος του Πούτιν. Είναι αδιανόητο», δηλώνει, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης αυτής που αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, μεγάλο φαβορί για να λάβει το χρίσμα του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, προέτρεψε τους υποστηρικτές του στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο.

Ο 77χρονος πρώην μεγιστάνας έχει διαβεβαιώσει κατά το παρελθόν ότι μπορεί να θέσει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία «σε 24 ώρες», εάν επανεκλεγεί.

«Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει τον Πούτιν. Ξέρω ότι τον συνάντησε αλλά δεν του αντιτάχθηκε ποτέ», συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν πιστεύω ότι συνειδητοποιεί ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει ποτέ», προσθέτει.

