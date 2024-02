Την παραίτησή του υπέβαλε Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέ στον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Σταγιέ, ο οποίος ηγείται της 18ης κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής (PA’s) από το 2019, υπέβαλε την παραίτησή του κατά την έναρξη μιας κυβερνητικής συνεδρίασης στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

JUST IN: The Palestinian Prime Minister, Mohammad Shtayyeh, says he has submitted his government’s resignation to President Mahmoud Abbas. https://t.co/EIMWxy6sIG pic.twitter.com/gmanEqGSDo

