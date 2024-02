Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από πυρά ενόπλων σε τέμενος στην ανατολική Μπουρκίνα Φάσο, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους και πηγές των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ένοπλοι επιτέθηκαν σε τζαμί στο Νατιαμποανί, γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων», ανέφερε στο AFP πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

Αξιωματούχος της αγροτικής κοινότητας περιέγραψε ότι «τρομοκράτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί. Περικύκλωσαν το τζαμί και άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την πρώτη προσευχή της ημέρας. Αρκετοί τραυματίστηκαν θανάσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού θρησκευτικού ηγέτη».

