Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τότε που η Λετίθια παντρεύτηκε στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας της Βασιλικής της Αλμουδένα στη Μαδρίτη τον Φελίπε, τότε πρίγκιπα της Αστούριας.

Οι δύο αυτές δεκαετίες δεν έχουν σταθεί ικανό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει η Λετίθια αποδεκτό μέλος της οικογένειας. Χουάν Κάρλος και Σοφία δεν έβρισκαν τη μέλλουσα νύφη τους ιδανική επιλογή για τον γιο τους και πρώτο στη σειρά διαδοχής.

Τα δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ιστορικούς καυγάδες στο παλάτι προκειμένου να σταματήσει η σχέση του Φελίπε και της Λετίθια. Βλέπεις δεν ήταν γαλαζοαίματη και είχε ήδη στο ενεργητικό της ένα διαζύγιο. Πώς μια κοινή θνητή θα γινόταν η επόμενη βασίλισσα της Ισπανίας;

«Ή θα με αφήσετε να την παντρευτώ ή δεν θα ανέβω ποτέ στον θρόνο» φέρεται να είπε ο Φελίπε στους γονείς του σε έναν από εκείνους τους επικούς καυγάδες. Έκαναν πίσω, χωρίς ποτέ να ξεχνούν ότι η Λετίθια δεν ήταν η καταλληλότερη επιλογή.

Από την ημέρα του γάμου της, αλλά πολύ περισσότερο από την ημέρα που έγινε βασίλισσα μετά την παραίτηση του Χουάν Κάρλος στις 19 Ιουνίου 2014, η Λετίθια έχει ουκ ολίγες φορές έχει απασχολήσει με τη ζωή της.

Λετίθια και βασίλισσα Σοφία, μια (μόνιμα) τεταμένη σχέση

Η κακή σχέση με την πεθερά της, βασίλισσα Σοφία, έχει γίνει ξανά και ξανά πρωτοσέλιδο στα ισπανικά Μέσα. Όσο κι αν προσπαθούν να δείξουν πως είναι μια αγαπημένη οικογένεια, οι στιγμές που ο φακός έχει πιάσει νύφη και πεθερά να λογομαχούν (έστω και διακριτικά) δεν είναι λίγες.

Αυτό το «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε» στη δική τους περίπτωση δεν βρίσκει εφαρμογή παρά τα χαμογελαστά ενσταντανέ. Στην κατηγορία «για τα μάτια του κόσμου» ανήκει και η πρώτη ομιλία της Λετίθια αμέσως μετά τον αρραβώνα της.

«Από τώρα και στο εξής, και όλο και περισσότερο, θα ενσωματωθώ πλήρως σε αυτή τη νέα ζωή με τις ευθύνες που τη συνοδεύουν. Με τη στοργή του βασιλιά και της βασίλισσας και το ανεκτίμητο παράδειγμα της βασίλισσας».

Αποκορύφωμα της τεταμένης σχέσης τους, το περιστατικό που καταγράφηκε από τις κάμερες, το 2018 στη Μαγιόρκα. Όλη η οικογένεια είχε μεταβεί στη Μαγιόρκα για να γιορτάσει το Πάσχα. Χουάν Κάρλος, Σοφία, Φελίπε, Λετίθια και οι κόρες τους πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία βγαίνουν από τον καθεδρικό ναό.

Μάλιστα, ο Φελίπε είχε επιμείνει να παραστεί και ο πατέρας του στην εν λόγω λειτουργία, ως μια επίδειξη ενότητας της οικογένειας προς τον ισπανικό λαό.

Η βασίλισσα Σοφία στέκεται στο πλευρό των εγγονών της και ετοιμάζεται να φωτογραφηθεί μαζί τους. Η Λετίθια γυρνά την πλάτη στις κάμερες και κινείται προς το μέρος της για να εμποδίσει τη λήψη, πριν ακόμα βγουν καλά καλά από την εκκλησία. Ο Φελίπε σπεύει να τις χωρίσει όσο πιο διακριτικά μπορεί.

Η Σοφία της διώχνει το χέρι και ο Φελίπε τραβά τη Λετίθια προς το μέρος του. Λεπτά αργότερα η Λετίθια θα σκουπίσει επιδεικτικά το μέτωπο της κόρης της μετά από το φιλί που δέχθηκε από τη γιαγιά Σοφία.

Το εν λόγω περιστατικό θα σταθεί αφορμή για να διαρραγούν και οι σχέσεις της Λετίθια με τη Μαρί Σαντάλ (ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Σοφία είναι αδέρφια) η οποία έγραψε στο Twitter «καμία γιαγιά δεν αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Έδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα της».

Η φημολογούμενη ερωτική σχέση με τον πρώην κουνιάδο της, Χάιμε ντελ Μπούργκο

Η βασίλισσα Λετίθια ήταν το κεντρικό πρόσωπο ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Letizia & I: What Secrets is Queen Letizia hiding?», του δημοσιογράφου Τζέιμι Πεναφιέλ. Βασικός συντελεστής του βιβλίου ο Χάιμε ντελ Μπούργκο, πρώην κουνιάδος και πρώην σύντροφός της (κατά τα λεγόμενά του).

Ο Χάιμε ντελ Μπούργκο ανέβασε μάλιστα στο Twitter μια φωτογραφία της εγκύου Λετίθια, ως «απόδειξη» της σχέσης τους. Στη selfie η Λετίθια φοράει μια μαύρη πασμίνα, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο Χάιμε, του ανήκε, ενώ προσθέτει και ένα μήνυμα που υποτίθεται ότι του έστειλε.

«Αγάπη. Φοράω την πασμίνα σου. Είναι σαν να σε νιώθω στο πλευρό μου. Με φροντίζει. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Σ’ αγαπώ. Δική σου».

Ο Χάιμε διέγραψε την ανάρτησή του λίγες ώρες αργότερα, εν μέσω σχολίων περί επιστημονικής φαντασίας. Η φωτογραφία με την πασμίνα έφτασε στα μάτια 24 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Χάιμε επέστρεψε για να δηλώσει πως έκανε λάθος που διέγραψε τη φωτογραφία και μοιράστηκε τα «τέσσερα στάδια της σχέσης» με τη Λετίθια.

«Ήταν λάθος να διαγράψω τις δημοσιεύσεις μου. Γι’ αυτό σήμερα ήθελα να ανακτήσω τα πιο σημαντικά στάδια της αγάπης μας», έγραψε. 1) Σχέση αγάπης, από το 2002 έως το 2004. 2) Φίλοι και σύντροφοι με την ευρύτερη έννοια του όρου, από το 2004 έως το 2010. 3) Μακροχρόνια και συνεχής σχέση αγάπης, 2010 και 2011. 4) Κουνιάδοι, από το 2012 έως το 2016.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η Λετίθια έβγαινε τότε με τον Χάιμε ντελ Μπούργκο, με τη σχέση τους να είναι τόσο σοβαρή, που είχε αγοράσει ακόμη και δαχτυλίδι αρραβώνων. Ο συγγραφέας Πεναφιέλ ισχυρίζεται ότι η Λετίθια δεν ήταν σίγουρη στην αρχή για το εάν θα έβγαινε με τον Φελίπε.

Όπως γράφει, φέρεται να είχε πει στην καλύτερή της φίλη στο Μεξικό πως «ο Φελίπε ήταν πολύ όμορφος, αλλά δεν μου αρέσουν οι άνδρες με σγουρά μαλλιά».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το βιβλίο, η Λετίθια μίλησε για πρώτη φορά στον Χάιμε ντελ Μπούργκο για τη σχέση της με τον πρίγκιπα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο ξενοδοχείο Ritz στη Μαδρίτη, τη νύχτα που επρόκειτο να της κάνει πρόταση γάμου. Η Λετίθια φέρεται να του είπε ότι είχε «γνωρίσει κάποιον που θα την υποχρέωνε να εγκαταλείψει το επάγγελμά της».

Ο πρώην σύζυγος της αδελφής της λέει ότι η Λετίθια ζήτησε να τον συναντήσει ιδιαιτέρως το βράδυ πριν από τον γάμο της, το 2004. Το ζευγάρι λέγεται ότι συναντήθηκε στο εστιατόριο El Latigazo, στη Μαδρίτη.

Αναφέρεται ότι είπε: «Oταν συναντηθήκαμε, μου έπιασε το χέρι και με ρώτησε γιατί δεν της είχα ζητήσει ποτέ να με παντρευτεί. Προφανώς δεν της απάντησα. Την ενθάρρυνα όσο καλύτερα μπορούσα. Το τελευταίο πράγμα που μου είπε πριν αποχαιρετιστούμε ήταν μια παράκληση: «μην με αφήσεις ποτέ«».

Μοιράστηκε μάλιστα και λεπτομέρειες ενός σαββατοκύριακου του Ιούλιο του 2010, κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι η Λετίθια του είπε ότι τον αγαπούσε ενώ ήταν στο Παλάτι, ξαπλωμένοι στην ίδια αιώρα.

«Εκείνη η στιγμή, στην αιώρα, ήταν μια από αυτές που η ζωή αλλάζει ρότα. Το ίδιο βράδυ η ερωτική μας σχέση συνεχίστηκε, η οποία διακόπηκε χρόνια πριν, γιατί η αγάπη ήταν πάντα εκεί από το πρώτο μας ταξίδι στη Βενετία το 2002». Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει:

«Ταξιδέψαμε στο Πράσινο Ακρωτήριο, στην Ελλάδα με κρουαζιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην επαρχία στην Αγγλία, στην Προβηγκία στη Γαλλία, μέχρι το τέλος του 2014. Ήρθε στο Λονδίνο, εγώ ήρθα στη Μαδρίτη.

Επί ενάμιση χρόνο σκεφτόμασταν και κάναμε βήματα μπροστά με στόχο να είμαστε ελεύθεροι, ασχοληθήκαμε με το θέμα του διαζυγίου, τα κορίτσια, ζητήσαμε νομικές συμβουλές, είδαμε μαζί ένα σπίτι στη Φλόριντα. Θεωρήσαμε τη Νέα Υόρκη ως την καλύτερη επιλογή για μόνιμη διαμονή».

Από την πλευρά της δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή απάντηση. Η μόνη αντίδραση, η οποία όμως σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τη Λετίθια, ήρθε από τον δημοσιογράφο Χοσέ Αντόνιο Ζαρζαλέχος με άρθρο του στην El Confidencial.

Ο Ζαρζαλέχος βρίσκεται εδώ και χρόνια πολύ κοντά στη βασιλική οικογένεια. «Η υπεράσπιση της τιμής της βασίλισσας Λετίθια ισοδυναμεί με την υπεράσπιση του δικαιώματος στην τιμή και την ελευθερία όλων των ισπανών πολιτών».

Οι νέες «κατηγορίες»

Ένα ακόμα βιβλίο επικεντρώνεται στη ζωή της βασίλισσας Λετίθια, η οποία «πουλάει» κι αποφέρει κέρδη. Συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Letizia, an unauthorized biography» ο Χοακίν Αμπάντ, ο οποίος είδε το «Letizia & I: What Secrets is Queen Letizia hiding?» να μοσχοπουλάει.

Ο συγγραφέας (και επίσης δημοσιογράφος) υποστηρίζει ότι έχει μαρτυρίες από πηγές που είναι κοντά στη βασιλική οικογένεια και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι της ασφάλειάς τους. Το βιβλίο περιέχει δύο σοβαρές κατηγορίες για τη Λετίθια, οι οποίες και πάλι προκύπτουν από μαρτυρίες χωρίς κανένα άλλο αποδεικτικό.

Η πρώτη θέλει τη βασίλισσα να οδηγεί μεθυσμένη θέτοντας τη ζωή της σε κίνδυνο και η δεύτερη ότι προσπάθησε να αποπλανήσει έναν από τους σωματοφύλακές της λειτουργώντας προκλητικά.

Επίσημη απάντηση δεν έχει υπάρξει, ούτε πρόκειται, με το παλάτι να μένει πιστό στη γραμμή του να μην τοποθετείται δημόσια για θέματα που αφορούν στην ιδιωτική ζωή των μελών του.