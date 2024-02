Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν έπεσε σήμερα σε χαράδρα στη νήσο Νέγκρος των Φιλιππίνων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο οδηγός του φορτηγού πιθανολογείται ότι έχασε τον έλεγχο εξαιτίας βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε χαράδρα περίπου 40-50 μέτρων.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο στο οποίο ακινητοποιήθηκε το όχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης, στο μοιραίο φορτηγό επέβαιναν κτηνοτρόφοι που μετέβαιναν σε ζωοπανήγυρη στην πόλη Μπαγιάουαν.

15 killed after truck falls into ravine in #Philippineshttps://t.co/5Q6dAqCFZT pic.twitter.com/wRaEbsBSrg

— Hindustan Times (@htTweets) February 21, 2024