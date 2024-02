Η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε μέσα σε ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα ότι την αφήνει αδιάφορη το γεγονός ότι το Κρεμλίνο την επικρίνει για χονδροειδείς δηλώσεις με τις οποίες κατηγορεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της.

«Με αφήνει αδιάφορη ο τρόπος με τον οποίο ο εκπρόσωπος του δολοφόνου σχολιάζει τις δηλώσεις μου. Παραδώστε τη σορό του Αλεξέι και αφήστε μας τον θάψουμε με αξιοπρέπεια, μην εμποδίζετε τον κόσμο να τον αποχαιρετήσει», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) η Γιούλια Ναβάλναγια.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ρωσίας τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του Ναβάλνι, αλλά το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

VIDEO: Alexei Navalny’s widow Yulia Navalnaya accuses President Vladimir Putin of killing her husband and promises to «name names and show faces» of those she claims are responsible for his death, three days after Navalny died in an Arctic prison. pic.twitter.com/RYcu495EzM

— AFP News Agency (@AFP) February 20, 2024