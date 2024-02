Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις της Βραζιλίας με το Ισραήλ αφότου ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συνέκρινε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με το Ολοκαύτωμα. Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου διεμήνυσε ότι ο πρόεδρος Λούλα είναι ανεπιθύμητος στο Ισραήλ έως ότου ανακαλέσει τις επίμαχες δηλώσεις του.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες στιγμές της ιστορίας. Συγκεκριμένα, υπήρξε όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους», είπε ο Λούλα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της 37ης συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα.

⚡ 🇧🇷 Brazilian President Lula da Silva:

«What Israel is doing in Gaza is equivalent to what Hitler did to the Jews.»https://t.co/BDF18qvsMS pic.twitter.com/zehKnU6Kao

