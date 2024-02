Ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι μέσα στη φυλακή, όπου εξέτιε ποινή 19ετούς κάθειρξης, είχε ομολογουμένως παγκόσμιο αντίκτυπο. Ως πολιτικός αντίπαλος και σφοδρός πολέμιος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν αναπόφευκτο η «ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια περιπάτου όπως αναφέρθηκε σχετικώς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του προτού λάβει ιατρική φροντίδα, να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και να γεννήσει εκδοχές για τα πραγματικά αίτια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτησή του, σημείωσε πως ο Ναβάλνι «πολέμησε σκληρά για τη δημοκρατία» και ότι «αντιστάθηκε σε ένα βάναυσο, αυταρχικό καθεστώς», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διακυβέρνησης από τον Κρεμλίνο.

Κατά τον Έλληνα πρωθυπουργό ήταν αυτό το καθεστώς «που φρόντισε έτσι ώστε ο Ναβάλνι να πληρώσει για τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί», κατέληξε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten.

