Οι ισραηλινές δυνάμεις εφόρμησαν σήμερα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την οποία πολιορκούν εδώ και εβδομάδες, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, που διαχειρίζεται το ίδρυμα.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Αμάλ και άρχισαν να το ερευνούν», «δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τις ομάδες μας στο εσωτερικό», αναφέρει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ένα δελτίο τύπου.

🚨 Urgent: We have completely lost contact with our teams working at Al-Amal Hospital in #KhanYunis due to the continuous occupation raid on the hospital.

⚠️We are deeply worried about the safety of our teams inside Al-Amal Hospital, as well as the wounded and patients.…

— PRCS (@PalestineRCS) February 9, 2024