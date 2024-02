Όσα θα δούμε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην 26η διοργάνωση (8 -17 Μαρτίου).

Με το διάρκειας 240’ «Menus Plaisirs – Les Troisgros», ο υπερήλικας Αμερικανός Φρέντερικ Γουάιζμαν, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή ντοκιμαντερίστες στον κόσμο, μας ξεναγεί στην κεντρική Γαλλία και μας προσφέρει γαστριμαργικές εμπειρίες με φόντο το διάσημο εστιατόριο La Maison Troisgros. Το εν λόγω ρεστοράν για περισσότερες από πέντε δεκαετίες διατηρεί τρία αστέρια Μισελέν. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας το οποίο έχει φιλοξενήσει πολλές δουλειές του 94 χρονου σήμερα, Φ. Γουάιζμαν.

Με το «Occupied city», ο βραβευμένος βρετανός σκηνοθέτης του «12 χρόνια σκλάβος» και του «Shame» Στιβ Μακ Κουίν, μας περιπλανά στο σημερινό Άμστερνταμ, πίσω από κάθε γωνιά του οποίου κρύβονται οι φρικαλεότητες της ναζιστικής κατοχής, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της πόλης. Με αυτή την ταινία, που ήταν ένα από τα γεγονότα στο περσινό φεστιβάλ των Καννών, ο πολυπρόσωπος αυτός καλλιτέχνης διαλογίζεται πάνω στη μνήμη, την Ιστορία και τον χρόνο.

Οι παραπάνω τίτλοι ανήκουν σε ορισμένες από τις επιλογές ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την 26η του διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 ως και τις 17 Μαρτίου. Το φεστιβάλ υπόσχεται ντοκιμαντέρ απροσδόκητα στα οποία βρίσκουμε σπουδαία ονόματα του σινεμά πίσω από τον φακό αλλά και ιστορίες γύρω από προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής και της μόδας στο περιεχόμενο των ταινιών.

Μια βουτιά στο μυαλό του θρυλικού μετρ του τρόμου Ντάριο Αρτζεντο αποπειράται το «Dario Argento Panico» του Σιμόνε Σκαφάντι στο οποίο μια ομάδα κινηματογραφιστών ακολουθεί και βιντεοσκοπεί τον Ιταλό σκηνοθέτη ενώ επιστρέφει στις συνθήκες της απομόνωσης μέσα στις οποίες «γεννήθηκαν» εμβληματικές δημιουργίες του όπως η «Σουσπίρια» και το «Τένεμπρε». Την ίδια ώρα το ντοκιμαντέρ «The Many Lives of Édouard Louis» του Φρανσουά Καϊγιά μάς συστήνει εκ νέου και εκ των έσω τον σπουδαίο, ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα, Γάλλο συγγραφέα Εντουάρ Λουί.

Η διάσημη ενδυματολόγος Πατρίσια Φιλντ είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «Happy Clothes: A Film About Patricia Field» του Μάικλ Σέλντιτς, ενώ στο «Catching Fire: The Story Of Anita Pallenberg» των Αλέξις Μπλουμ και Σβετλάνα Τσιλ μαθαίνουμε την ιστορία της Ανίτα Πάλενμπεργκ, μοντέλου, ηθοποιού και μούσας πολλών καλλιτεχνών στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 (έφυγε από την ζωή το 2017). Τέλος, με μια σκοτεινή πλευρά της λάμψης της σόου μπίζνες καταπιάνεται το ντοκιμαντέρ «Sorry/Not Sorry» των Κάρα Μόνες και Κάρολιν Σου που αφουγκράζεται την αγωνία των γυναικών που έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης του διάσημου κωμικού Λούις Σι Κέι.