Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο στοχοθετήθηκε νοτιοδυτικά του Άντεν, στην Υεμένη.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία Ambrey για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε πως ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία των Νησιών Μάρσαλ στοχοθετήθηκε. Το πλοίο συγκεκριμένα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης και έπλεε προς νότο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, κατευθυνόταν από την Ινδία προς τις ΗΠΑ και σημείωσε έκρηξη σε απόσταση 50 μέτρων από τη δεξιά πλευρά του. Ταυτόχρονα, δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί ή μεγάλες ζημιές.

Το Reuters μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά, «Ένα φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα υπέστη μικρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Χοντέιντα της Υεμένης, ανακοίνωσε η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου και η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey».

A cargo ship in the Red Sea suffered minor damage after being hit by a projectile while sailing off the coast of Yemen’s Hodeidah, the United Kingdom Maritime Trade Operations agency and British maritime security firm Ambrey said https://t.co/rEdGtM6dVa

— Reuters (@Reuters) February 6, 2024