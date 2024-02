Τα Ermis Awards, ο κορυφαίος θεσμός αναγνώρισης της δημιουργικότητας στο χώρο της Επικοινωνίας, ανέδειξαν τους ανθρώπους και τις εταιρείες του κλάδου που κατάφεραν, μέσα από τη δουλειά τους, να ξεχωρίσουν το 2023. Μάλιστα, η πρόεδρος των Ermis Awards στάθηκε στις αξίες της κοινότητας και του συλλογικού πνεύματος: «Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε», είπε αναφερόμενη στην ανάγκη για εξωστρέφεια και δημιουργικότητα, «είναι αν είμαστε όλοι μαζί. Όπως είμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Όταν όλοι μαζί βάζουμε στόχο να είμαστε δημιουργικοί, γεννιούνται ιδέες ξεχωριστές σαν αυτές που θα χειροκροτήσουμε και θα βραβεύσουμε σήμερα εδώ», προσέθεσε.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές ήταν και η καμπάνια «Έχω πάει» (Ogilvy) για την Aegean Airlines, η οποία βραβεύτηκε με το Ermis Grand στις κατηγορίες «Ermis Campaigns», «Ραδιοφωνικά Μηνύματα», «Διαφημιστικές Ταινίες». Το μότο αποτέλεσε τη βάση για πολλά αστεία και ακουγόταν στις συζητήσεις κάθε παρέας στη διάρκεια του καλοκαιριού, σε τέτοιο βαθμό που θα έλεγε κάποιος ότι αυτονομήθηκε από το αρχικό του περιβάλλον αποκτώντας έτσι μια αυθύπαρκτη οντότητα μια από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες των τελευταίων ετών. Παράλληλα, η Aegean Airlines τιμήθηκε με τις διακρίσεις του «Client of the Year» και το «Creative Brand of the Year» τόσο για τη συγκεκριμένη όσο και για άλλες, διαφορετικού περιεχομένου και στόχευσης, καμπάνιες που έτρεξε στη διάρκεια του 2023.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, στο Ωδείο Αθηνών, με παρουσιαστή τον ξεχωριστό Γιώργο Καπουτζίδη που με το πηγαίο χιούμορ του έδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην τελετή, την παραγωγή της οποίας ανέλαβε η FOSS Production. Βραβεύθηκαν τα καλύτερα έργα στις ενότητες Διαφήμιση, Branding & Design, Δημόσιες Σχέσεις, Direct Marketing, Digital, Media, Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών, Μουσικής και Εκδηλώσεων. Στις κριτικές επιτροπές, Live και Online, συμμετείχαν περισσότεροι από 300 κριτές από την Ακαδημία Κριτών των Ermis Awards.

Το TikTok του πρωθυπουργό και ο οσκαρικός Ευθύμης Φιλίππου

Φέτος, στα Ermis Awards εντάσσεται μια νέα ειδική διάκριση με τίτλο Ermis White. Πρόκειται για μια σειρά διακρίσεων, που έχουν στόχο να αναδείξουν το συλλογικό χαρακτήρα της δημιουργικότητας, που σχετίζεται με τη φαντασία, την έμπνευση, την καινοτομία, την εφευρετικότητα, τη συνδυαστική και out-of-the-box σκέψη ανεξαρτήτως ορίων και κλάδων και συναντάται καθημερινά στη ζωή όλων. Είναι μια τιμητική διάκριση για τη δημιουργικότητα, που προσφέρει στον άνθρωπο, που λύνει προβλήματα, που παράγει θέαμα, δημιουργεί τάσεις, ανοίγει συζητήσεις, διαμορφώνει κουλτούρα. Φέτος, η στόχευση ήταν να αναδειχθεί πώς η δημιουργικότητα βρίσκει έκφραση και εφαρμογή στην πολιτική και τον κινηματογράφο.

Σε αυτό το πλαίσιο, απονεμήθηκαν δύο Ermis White για το 2023. Το ένα το έλαβε το Γραφείο Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την TikTok Καμπάνια που σχεδίασε και υλοποίησε, αποδεικνύοντας πως δημιουργία είναι να διαμορφώνεις μια νέα πραγματικότητα μέσα από καινούργιες ιδέες. Πράγματι, σε μια πλατφόρμα όπου κυριαρχούν οι νέοι ο Πρωθυπουργός πέτυχε να μην είναι βαρετός ή cringe, όπως σημείωσε η κ. Κύρα Κάππη, επικεφαλής του Γραφείου, και να περάσει τα μηνύματά του με αποτελεσματικότητα και σαφήνεια. «Πίσω από αυτή την καμπάνια είναι ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος, ενώ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τη δουλειά του, δεν φοβήθηκε καθόλου να τσαλακωθεί και να δείξει στον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά στο γραφείο», σχολίαζε χαρακτηριστικά.

Το έτερο Ermis White απονεμήθηκε στον Ευθύμη Φιλίππου, επί πολλά έτη δημιουργικό συνοδοιπόρο του Γιώργου Λάνθιμου. Ο Φιλίππου, μετά από αρκετά χρόνια στη διαφήμιση, με πολλές διακρίσεις, είναι πλέον ένας καταξιωμένος σεναριογράφος, με τις δουλειές του να έχουν συγκεντρώσει πολλές διακρίσεις, ενώ το σενάριο για την ταινία «Αστακός» ήταν υποψήφιο στην κατηγορία «Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο) στα Oscars 2017. Μάλιστα, μετά από αρκετά χρόνια συνεργάστηκε ξανά με τον Λάνθιμο στο σενάριο της ταινίας «Kinds of Kindness», η οποία θα είναι η επόμενη δουλειά του Έλληνα σκηνοθέτη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του post production. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Ευθύμης Φιλίππου ευχαρίστησε σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισε μέσα από τη διαδρομή του στη διαφήμιση και παραμένουν φίλοι και συνεργάτες του και στη νέα, σπουδαία, διαδρομή του, προσφέροντας του «μεγάλη υποστήριξη, χαρά, αγάπη και γνώσεις», όπως ο ίδιος δήλωσε.

Επιβραβεύοντας τους δημιουργικά γενναίους

Επιπλέον, φέτος απονεμήθηκε και η διάκριση Creative Bravery στις εκδόσεις Ψυχογιός για το έργο «Ένα βιβλίο χωρίς εξώφυλλο». Η διάκριση αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες για κάθε χρονιά, επειδή αναζητά, εντοπίζει και αναδεικνύει το διαφημιζόμενο που τόλμησε να βγει από το comfort zone του – όποιο είναι αυτό – και έσπασε τα κλισέ της κατηγορίας του, ώστε να εκπλήξει, να κινητοποιήσει, να κάνει τη διαφορά.

Το πιο χαριτωμένο highlight της βραδιάς ήταν η τιμητική φιλοξενία τριών γνωστών πρωταγωνιστών διαφημιστικών ταινιών, που πάντοτε δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πρόκειται για τα σκυλάκια (τον Τζετ, την Κάρμα και τη Βι), τα οποία ανέβηκαν με άνεση στη σκηνή, πήραν τα treats τους και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τα Ermis Awards και η Purina, ως χορηγός της ενέργειας, θα βοηθήσουν και τα λιγότερο προνομιούχα σκυλάκια, προσφέροντας 5.000 δωρεάν γεύματα στη Dogs‘ Voice.

Όλοι οι νικητές

Οι μεγάλες διακρίσεις του 2023, έχουν ως εξής:

AD Agency of the Year: Ogilvy

Ogilvy Direct Agency of the Year: Ogilvy

Ogilvy Branding & Design Agency of the Year: Beetroot

Beetroot Digital Agency of the Year: Ogilvy

Ogilvy Media Agency of the Year: Tempo OMD Hellas

Tempo OMD Hellas PR Agency of the Year: Ogilvy

Ogilvy Film Production Company of the Year: TopCut Modiano

TopCut Modiano Client of the Year: Aegean Airlines

Aegean Airlines Brand of the Year | Services : Aegean Airlines

: Aegean Airlines Brand of the Year | Products: Dove

