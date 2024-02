Η Χιλή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη τραγωδία, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας Gabriel Boric, καθώς οι φωτιές που μαίνονται έχουν ήδη σκοτώσει 112 ανθρώπους. Στη χώρα έχει κηρυχτεί από σήμερα Δευτέρα 5/2 διήμερο εθνικό πένθος.

Αν και οι πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο, η φονικότητα αυτών των πυρκαγιών ξεχωρίζει και τις καθιστά τη χειρότερη εθνική καταστροφή στη Χιλή μετά τον σεισμό του 2010, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους περίπου 500 άνθρωποι.

Οι φόβοι είναι διάχυτοι ότι ο απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται, ενώ όσο περνάνε οι ώρες εντοπίζονται όλο και περισσότερα πτώματα σε πλαγιές λόφων και καμένα σπίτια. Μόνο στις περιοχές Βίνα ντελ Μαρ και Κιλπούε έχουν καταστραφεί 14.000 κατοικίες.

