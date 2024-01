Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή που πυροσβεστικό αεροπλάνο στη Χιλή, την ώρα που πήγαινε να συνδράμει στην κατάσβεση πυρκαγιάς, πέφτει σε εναέριο καλώδιο, εκρήγνυται και τυλίγεται στις φλόγες.

Νεκρός είναι ο 58χρονος ισπανός πιλότος Fernando Solans Robles και τραυματίες τρεις πολίτες που βρίσκονταν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε όταν έπεσε το αεροπλάνο.

Ο έμπειρος πιλότος, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ήταν πιλότος εμπορικών αερογραμμών στην Ευρώπη προτού μετακινηθεί στον τομέα της εναέριας πυρόσβεσης με μια ιδιωτική εταιρεία που βοηθούσε την Εθνική Δασική Εταιρεία CONAF της Χιλής.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε στο Twitter ο πρόεδρος της Χιλής, Gabriel Boric. «Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι επιτελούν το δύσκολο αλλά ευγενές έργο της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. Σήμερα πρέπει να θρηνήσουμε για τον θάνατο του πιλότου Fernando Solans, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες στην CONAF. Ο σεβασμός μου και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του» ανέφερε.

Η στιγμή του δυστυχήματος:



Video from Chile shows a small plane exploding as it crashed onto a highway. The crash claimed the life of the pilot and at least 4 people were injured. pic.twitter.com/rbm5FlnDMd

Another Video Air plane #crash at the #Panguilemo airfield in Talca of Maule Region, Chile.

The plane fell on Route 5 South, the country’s main land route, landing on a truck and a car.

The pilot of the aircraft was killed, runways closed.#Chile #Planecrash #BREAKING pic.twitter.com/uqsoGOnXdK

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 16, 2024