Ηχηρό μήνυμα κατά ρατσισμού και της φυλετικής ανισότητας στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έρχεται από το Νότιγχαμ με την πρωτοβουλία της διοίκησης της ομάδας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Lilian Thuram και τη συμμετοχή καταξιωμένων προσωπικοτήτων του χώρου.

Λιλιάν Τουράμ, Τιερί Ανρί, Κριστιάν Καρεμπέ, Ρομπέρ Πιρές, Κάλουμ Χάντσον Οντόι και Ζε Μαρία είναι μόνο μερικά από τα ονόματα πολλών διακεκριμένων ποδοσφαιριστών τα οποία κατά την διάρκεια του συνεδρίου στο Nottingham Forest’s City Ground μαζί με ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, αναμένεται να προάγουν την αντιρατσιστική εκπαίδευση καθώς και τους στόχους που τέθηκαν κατά των διακρίσεων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Κατά το συνέδριο – ορόσημο έγινε έκκληση για αυστηρότερα και αποφασιστικά μέτρα για την εκπαίδευση τόσο φιλάθλων όσο και ποδοσφαιριστών μετά και τα πιο πρόσφατα περιστατικά ρατσιστικής κακοποίησης που ήρθαν αντιμέτωποι οι Μάικ Μενιάν του Μιλάνου και ο Κέισι Πάλμπερ του Κόβεντρι.

Nottingham Forest, The Weatherhead Center at Harvard University and The Lilian Thuram Foundation are proud to announce a landmark conference aimed at tackling the issues of racism and gender inequality in European football.

— Nottingham Forest (@NFFC) January 26, 2024