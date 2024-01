Η Νότιγχαμ Φόρεστ (Nottingham Forest) , το Weatherhead Center του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και το Ίδρυμα Lilian Thuram ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ένα συνέδριο-ορόσημο με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων του ρατσισμού και της ανισότητας των φύλων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το συνέδριο, το οποίο υποστηρίζεται από τον ιδιοκτήτη της Forest Βαγγέλη Μαρινάκη, θα πραγματοποιηθεί στο City Ground της Nottingham Forest από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.

Η κοινή πρωτοβουλία της Nottingham Forest και του Weatherhead Center του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις της φυλετικής και έμφυλης ανισότητας στο ποδόσφαιρο.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, νυν και πρώην παίκτες και οπαδούς του ποδοσφαίρου για να προσεγγίσουν τα ζητήματα και να προωθήσουν θετικές αλλαγές στο χώρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.

Κορυφαία ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως οι Lilian Thuram, Thierry Henry, Christian Karembeu, Robert Pires, Olivier Dacourt, Zé Maria, Viv Anderson και Stan Collymore, μαζί με νυν παίκτες της Forest, θα συναντήσουν τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς του αμερικανικού ιδρύματος Χάρβαρντ και θα προβληματιστούν πάνω σε νέες ιδέες και λύσεις των ζητημάτων ρατσισμού και έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου.

