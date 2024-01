Η Amy και η Ano, δύο 22χρονα κορίτσια, είναι μονοζυγωτικά δίδυμα από τη Γεωργία, που αμέσως μετά τη γέννησή τους απομακρύνθηκαν από τη μητέρα τους και πουλήθηκαν σε διαφορετικές οικογένειες.

Χρόνια αργότερα, ανακάλυψαν η μία την άλλη τυχαία. Αφορμή ένα τηλεοπτικό σόου ταλέντων και ένα βίντεο στο TikTok. Καθώς ερευνούσαν το παρελθόν τους, συνειδητοποίησαν ότι ήταν ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες μωρά στη Γεωργία που εκλάπησαν από νοσοκομεία και πουλήθηκαν σε οικογένειες, ορισμένα μόλις το 2005.

Η ιστορία του πώς η Amy και η Ano ανακάλυψαν η μία την άλλη, ξεκινά όταν ήταν 12 ετών.

Η Amy Khvitia παρακολουθούσε το τηλεοπτικό πρόγραμμα Georgia’s Got Talent, όταν είδε ένα κορίτσι που όχι μόνο της έμοιαζε αλλά ήταν ολόιδια με εκείνη. Έτσι απευθύνθηκε στην οικογένεια της για απαντήσεις. «Όλοι έχουν έναν σωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα της αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Επτά χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, η Amy δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο και 300 χιλιόμετρα μακριά, στην Τιφλίδα, μια άλλη 19χρονη, η Ano Sartania, έλαβε το βίντεο από έναν φίλο της. Η Ano προσπάθησε να εντοπίσει την κοπέλα, αλλά δεν μπορούσε να τη βρει, οπότε μοιράστηκε το βίντεο σε μια πανεπιστημιακή ομάδα WhatsApp και κάποιος που γνώριζε την Amy είδε το μήνυμα και τους συνέδεσε στο Facebook.

