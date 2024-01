Ο 26χρονος Paolo Mugnaini και η συνομίληκή του Valeria Ybarra δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι το γαμήλιο γλέντι τους στο πρώην μοναστήρι του Giaccherino στην Pistoia της Ιταλίας θα τελείωνε τόσο απρόσμενα.

Το βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τους καλεσμένους να χορεύουν ξέφρενα όταν ξαφνικά το πάτωμα υποχωρεί, «ρουφώντας» όσους διασκέδαζαν!

Σύμφωνα με την Corriere Fiorentino οι καλεσμένοι χόρευαν σε μια αίθουσα 35 τετραγωνικών μέτρων και στη συνέχεια έκαναν βουτιά από ύψος 5 μέτρων. Τριάντα άτομα μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και ο γαμπρός και η νύφη.

A bride and groom spent their wedding night in hospital after the venue floor collapsed, sending them plummeting 13 feet#wedding #bride #groom https://t.co/U12YuzR2Gg pic.twitter.com/0EGJuCIkwn

— Business Insider India🇮🇳 (@BiIndia) January 16, 2024