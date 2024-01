Η καταιγίδα Ίσα πλήττει τη Μεγάλη Βρετανία προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα μέσα μεταφοράς.

Η Σκωτία επλήγη περισσότερο, καθώς άνεμοι που έτρεχαν με 144 χλμ/ώρα οδήγησαν στην ακύρωση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων και δεκάδων πτήσεων από τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης. Προβλήματα υπήρξαν και στα τρένα σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας, περιλαμβανομένων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου και αεροδρομίου Γκάτγουικ.

Η UK Power Networks δήλωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σπίτια στην ανατολική και νοτιοανατολική Αγγλία, αλλά περίπου 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα σύμφωνα με το Reuters.

