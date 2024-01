Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Αϊκόλ, μεταδίδει το USGS, που υπολόγισε το εστιακό βάθος σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ βίντεο δείχνουν πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους.

An #earthquake with a magnitude of 7 was reported at the #China–#Kyrgyzstan border, the Uzbekistan Ministry of Emergency Situations says.

In #Tashkent, the capital of #Uzbekistan, the quake measured a magnitude of 3. pic.twitter.com/gVLI0wdcds

— APA News Agency (@APA_English) January 22, 2024