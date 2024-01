Όσοι είδαν την πρόσφατη ταινία «Αγραφος νόμος» με τον Λίαμ Νίσον, πολλοί πιθανόν να παρατήρησαν ότι ένα από τα κομμάτια που ακούγονται κατά την διάρκειά της είναι το «California Soul», η μεγαλύτερη επιτυχία της τραγουδίστριας Μαρλένα Σο, της οποίας τραγούδια έχουν φιλοξενηθεί σε αρκετές άλλες ταινίες, όπως οι «Ληστεία αλα Ιταλικά», «Δικηγόρος σκοτεινών υποθέσεων» και «Βροχή, χαλάζι και έρωτας».

H Mαρλένα Σο απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών την περασμένη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της κόρης της Μάρλα που την ίδια μέρα ανάρτησε βίντεο στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει την επίσημη αιτία θανάτου της μητέρας της.

Γεννημένη στις 22 Σεπτεμβρίου 1939 στο Νιου Ροσέλ της Νέας Υόρκης, η Σο ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα τη δεκαετία του 1960. Γνώρισε την φήμη όταν η Chess Records την παρατήρησε στη δεκαετία του 1960. Υπό τη θυγατρική της Chess Records, την μουσική εταιρεία Cadet Records, η Σο κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «Out of Different Bags» (1967) και «The Spice of Life» (1969). Το The Spice of Life¨» περιλαμβάνει τα πιο επιτυχημένα κομμάτια της καριέρας της, «California Soul» και «Woman of the Ghetto». Από τότε, το «California Soul», σε μουσική και στίχους των Aσφορντ & Σίμπσον διασκευάστηκε από αρκετούς καλλιτέχνες: Gang Starr, Stereo MC’, DJ Shadow και Diplo.

Με την χαρακτηριστικά διαπεραστική φωνή και τα «αγαπησιάρικα» τραγούδια της, η Σο μπόρεσε να επηρεάσει πολλά μουσικά είδη, όπως την τζαζ, την σόουλ, την ντίσκο και την R & B. Συνολικά, η Μαρλένα Σο κυκλοφόρησε 17 άλμπουμ με οκτώ διαφορετικές δισκογραφικές δουλειές σε όλη την καριέρα της. Μερικά από τα άλμπουμ της που κυκλοφόρησαν υπό την Blue Note Records, με την οποία η τραγουδίστρια άρχισε να συνεργάζεται το 1972, περιλαμβάνουν τα κομμάτια «Marlena», «From the Depths of My Soul» και «Just a Matter of Time». Αργότερα κυκλοφόρησε το «Sweet Beginnings» υπό την Columbia Records το 1977.

Να σημειωθεί ότι στην είδηση του θανάτου της Μάρλα Σο γράφει: «Ήταν ένας ειρηνικός θάνατος. Ήμασταν ήσυχοι… Εφυγε ακούγοντας μερικά από τα αγαπημένα της τραγούδια».